حج / مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا تدشن معرض "الثقافة المكية في الحج "



مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

دشنت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المعرض التراثي " الثقافة المكية في الحج " الذي نظمه قطاع الدراسات واللجنة التطويرية النسائية بالمؤسسة لأول مرة خلال موسم حج هذا العام 1440 هـ ، بحضور رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق بن محمد عنقاوي ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف الدكتور طارق كوشك ومدير مركز تاريخ مكة المكرمة الدكتور فواز الدهاس ، ونائب رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة فهد الروقي وعدد من أعضاء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة وأعيان المجتمع المكي.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق عنقاوي أن هذا المعرض يأتي في إطار المبادرات المتنوعة التي تنفذه المؤسسة بدعم وإشراف من وزارة الحج والعمرة للتعريف بالحج قديما وحديثا وما كان من يقام عادات مكية في السابق خلال موسم الحج مقدرا جهود عضوة مجلس الإدارة المشرفة على قطاع الدراسات واللجنة التطويرية النسائية بالمؤسسة الدكتورة ندى برنجي وكافة القائمين على المعرض في تنظيم المعرض وحرصهم على إظهاره بالصورة اللائقة .

من جانبها أوضحت عضوة مجلس الإدارة المشرفة على قطاع الدراسات واللجنة التطويرية النسائية بالمؤسسة الدكتورة ندى برنجي أن المعرض يشتمل على ثلاثة أقسام خصص القسم الأول لإبراز سقيا الزوار ماء زمزم بالطريقة التقليدية السابقة مع تقديم هدايا من ماء زمزم بالعبوات الحديثة من خلال " برنامج الزمزمي الصغير " الذي ينفذه مكتب الزمازمة الموحد ، فيما ضم القسم الثاني نماذج من قطع ثوب الكعبة المشرفة الداخلية والخارجية لتعريف الزوار من ضيوف الرحمن على الجهود التي تبذلها الدولة في صناعة كسوة المشرفة وخصص القسم الثالث لإظهار البيت المكي ومحتوياته قديما من أدوات مطبخ وغرفة جلوس ولعبة الكيرم التي كانت سائدة إضافة إلى عرض نماذج من اللباس التقليدي بمكة المكرمة للرجال والنساء إلى جانب تقديم نماذج من ألعاب الأطفال التي كانت سائدة قديما إضافة لعرض أداء الأطفال لفريضة الحج في الماضي .

وبينت أن للفن التشكيلي دوره البارز في المعرض حيث شاركت كل من الفنانة الدكتورة فريال عواد معوض ، والفنانة أمينة الناصر بتقديم لوحات تشكيلية تتناول الحج وذكرياته كما يتم خلال المعرض تقديم كتب وإصدارات دينية بلغات الحجاج المختلفة من خلال جناح التوعية والإرشاد بالإضافة إلى اشتمال المعرض على عرض للمأكولات الشعبية الساخنة والباردة من خلال مشاركة الأسر المنتجة في تقديم عروضها .

// انتهـى //

12:23ت م

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