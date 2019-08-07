حج / وزير الحج يرحب بحجاج أمريكا اللاتينية ويؤكد خلو الحج من الشعارات الحزبية والسياسية

منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس
استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أمس حجاج أمريكا اللاتينية الذين تستضيفهم الندوة العالمية للشباب الإسلامي لأداء فرضة الحج لهذا العام عبر برنامجها السنوي الذي يستضيف الحجاج من قارات العالم المختلفة.
وأوضح معاليه خلال اللقاء أن الحج لا شعارات فيه ويخلو من التوجهات السياسية والأيديولوجيات الحزبية وأنه الفريضة العظيمة التي تؤكد على معنى المساواة بين المسلمين في الزي والتوجه والعبادة.
ونوه بما تقدمه حكومة خادم الحريمين الشريفين من جهد وما توفره من وسائل وإمكانات لراحة الحجيج وتسهيل أدائهم للشعائر.
// انتهى //
12:22ت م
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