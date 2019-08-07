حج / رئيس لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية بهيئة الأمر بالمعروف في الحج : من أهداف هيئة الأمر بالمعروف بث الوعي وبيان الصفة الشرعية لأعمال الحج



منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

أوضح مدير عام إدارة الشؤون الميدانية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورئيس لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية بالحج، الشيخ خلف بن صغير الشمري، أن اللجنة تُشرف على مواقع الرئاسة العامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الحجاج بالقصيم والمركز التوجيهي في منفذ الوديعة بنجران، وعددها 42 مركزاً توجيهياً ونقطة توزيع؛ وتعمل اللجنة لضمان تحقيق مشاركة فاعلة ومتميزة مع كافة الأجهزة واللجان الأخرى عبر تسخير الإمكانات والطاقات لخدمة ضيوف الرحمن؛ من خلال أعمالها الميدانية وبرامجها التوجيهية ليؤدوا حجهم وفق الهدي النبوي الشريف، بكل يسر وطمأنينة.

وقال : إنه تم ترشيح عدد من الأعضاء الميدانيين المؤهلين مِن حَمَلة الشهادات العليا والعلم الشرعي ومن ذوي الخبرة والكفاءة في حُسن التعامل مع الحجاج والزوار؛ بعد تدريبهم في برامج متخصصة للتعامل مع ضيوف الرحمن، إضافة إلى ترشيح عدد كافٍ من المترجمين الذين يتحدثون بأبرز اللغات الحية، وتم اختيارهم بعناية فائقة من طلاب الجامعات

وأضاف : إن عملهم ينصبّ على الترجمة بين الحاج والعضو الميداني، وتم توزيعهم على المراكز التوجيهية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفت النظر إلى أن الرئاسة قامت بتخصيص ستة مراكز توجيهية في مكة المكرمة، مُوَزّعة على الأماكن التالية: جبل النور، وجبل ثور، وجبل عرفة، ومقبرة المعلاة، ومكتبة مكة المكرمة، والجعرانة، بالإضافة إلى الفرقة التوجيهية عند مسجد البيعة بجوار الجمرات، وعدد من المراكز التوجيهية الأخرى بالمدينة المنورة كمركز هيئة البقيع، ومركز الشهداء، ومركز الخندق، وكذلك مكاتب توجيهية، ونقاط توزيع في المنطقة المركزية بساحات المسجد النبوي، ومدينة حجاج الجو والبحر، وميقات ذي الحليفة، ومسجد قباء.

وأشار لتفعيل منصات التواصل الإلكتروني بخمس عشرة لغة وتوجيه الحجاج لها للاستفادة منها، بالإضافة لتوزيع الكتب والمطويات.

واختتم الشيخ الشمري تصريحه بشكر معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رئيس اللجنة العليا للحج بالرئاسة العامة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، على ما يوليه من اهتمام ومتابعة ودعم للجان العاملة في الحج، داعياً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء لما يقدمانه من خدمة لضيوف الرحمن، وأن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وسوء.

// انتهى //

12:13ت م

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منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأوضح مدير عام إدارة الشؤون الميدانية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورئيس لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية بالحج، الشيخ خلف بن صغير الشمري، أن اللجنة تُشرف على مواقع الرئاسة العامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الحجاج بالقصيم والمركز التوجيهي في منفذ الوديعة بنجران، وعددها 42 مركزاً توجيهياً ونقطة توزيع؛ وتعمل اللجنة لضمان تحقيق مشاركة فاعلة ومتميزة مع كافة الأجهزة واللجان الأخرى عبر تسخير الإمكانات والطاقات لخدمة ضيوف الرحمن؛ من خلال أعمالها الميدانية وبرامجها التوجيهية ليؤدوا حجهم وفق الهدي النبوي الشريف، بكل يسر وطمأنينة.وقال : إنه تم ترشيح عدد من الأعضاء الميدانيين المؤهلين مِن حَمَلة الشهادات العليا والعلم الشرعي ومن ذوي الخبرة والكفاءة في حُسن التعامل مع الحجاج والزوار؛ بعد تدريبهم في برامج متخصصة للتعامل مع ضيوف الرحمن، إضافة إلى ترشيح عدد كافٍ من المترجمين الذين يتحدثون بأبرز اللغات الحية، وتم اختيارهم بعناية فائقة من طلاب الجامعات السعودية وأضاف : إن عملهم ينصبّ على الترجمة بين الحاج والعضو الميداني، وتم توزيعهم على المراكز التوجيهية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.ولفت النظر إلى أن الرئاسة قامت بتخصيص ستة مراكز توجيهية في مكة المكرمة، مُوَزّعة على الأماكن التالية: جبل النور، وجبل ثور، وجبل عرفة، ومقبرة المعلاة، ومكتبة مكة المكرمة، والجعرانة، بالإضافة إلى الفرقة التوجيهية عند مسجد البيعة بجوار الجمرات، وعدد من المراكز التوجيهية الأخرى بالمدينة المنورة كمركز هيئة البقيع، ومركز الشهداء، ومركز الخندق، وكذلك مكاتب توجيهية، ونقاط توزيع في المنطقة المركزية بساحات المسجد النبوي، ومدينة حجاج الجو والبحر، وميقات ذي الحليفة، ومسجد قباء.وأشار لتفعيل منصات التواصل الإلكتروني بخمس عشرة لغة وتوجيه الحجاج لها للاستفادة منها، بالإضافة لتوزيع الكتب والمطويات.واختتم الشيخ الشمري تصريحه بشكر معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رئيس اللجنة العليا للحج بالرئاسة العامة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، على ما يوليه من اهتمام ومتابعة ودعم للجان العاملة في الحج، داعياً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء لما يقدمانه من خدمة لضيوف الرحمن، وأن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وسوء.// انتهى //12:13ت م0080

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / رئيس لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية بهيئة الأمر بالمعروف في الحج : من أهداف هيئة الأمر بالمعروف بث الوعي وبيان الصفة الشرعية لأعمال الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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