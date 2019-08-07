السعودية اليوم / البحرية الليبية تنقذ 122 مهاجرًا غير شرعي في عرض البحر على مدار ثلاثة أيام



طرابلس 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

تمكنت القوات البحرية الليبية، من إنقاذ ( 122 ) مهاجرًا غير شرعي، على مدار الثلاثة أيام الماضية بالقرب من السواحل الليبية.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية، أن الخطوة تأتي في إطار الحالة الاستثنائية والطارئة ورفع درجة استعداد القوات البحرية وقيامها بتسيير دوريات مكثفة خاصة لحرس السواحل، وذلك بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني ومكافحة كافة أنواع التهريب والأعمال غير القانونية، ومراقبة حركة قوارب الهجرة، والمنظمات غير الحكومية بالمياه الليبية.

وأضاف أنه "تمت جميع عمليات الإنقاذ ونقل جميع المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية حيث نقطة الإنزال لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية في جميع عمليات الإنقاذ تم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس".

// انتهى //

12:06ت م

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