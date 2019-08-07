حج / إمام الحرم النبوي يلتقي بحجاج أمريكا اللاتينية وينوه بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين



المدينة المنورة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

التقى فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير ، بحجاج أمريكا اللاتينية الذين تستضيفهم الندوة العالمية للشباب الإسلامي لأداء فرضة الحج لهذا العام عبر برنامجها السنوي الذي يستضيف الحجاج من قارات العالم المختلفة.

وحث فضيلته خلال اللقاء ضيوف الندوة على اغتنام أوقاتهم في المدينة المنورة ، وتناول الحديث عن فضل المدينة ومكانتها الدينية ، كما أثنى على جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين فيما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام وما تبذله من إمكانات عالية تيسر العبادة على زوار الحرمين الشريفين.

// انتهى //

12:02ت م

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