حج / ضيوف خادم الحرمين: الاستضافة تتيح لعلماء المسلمين مناقشة سبل تعزيز كل ما يخدم الدعوة الإسلامية



مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

رفع عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين لموسم حج هذا العام 1440هـ، شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - للرعاية والعناية التي يوليها - أيده الله - لحجاج بيت الله الحرام وللحرمين الشريفين وقاصديهما وتوفير كامل الخدمات لهم ليتمكنوا من أداء مناسك الحج في راحة وأمن.

وعبروا في تصريحات لوكالة الأنباء

وأبدى رئيس الشؤون الدينية في روسيا نياز كشابف سعادته بما شاهده من استعدادات وخدمات عظيمة سخرتها هذه البلاد المباركة لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن التقاء العلماء في موسم الحج له نتائج عظيمة في وحدة المسلمين، وأن المملكة تقوم كل عام بتذليل العقبات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن ما شاهده الآن من تطور في الخدمات قد فاق ما شاهده من سنوات من توسعه وتنظيم وجهود من حكومة المملكة مما سهل عليهم القدوم للعمرة وتوفير فرصة أكبر لأداء العمرة.

// يتبع //

11:57ت م

0074 مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسرفع عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين لموسم حج هذا العام 1440هـ، شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - للرعاية والعناية التي يوليها - أيده الله - لحجاج بيت الله الحرام وللحرمين الشريفين وقاصديهما وتوفير كامل الخدمات لهم ليتمكنوا من أداء مناسك الحج في راحة وأمن.وعبروا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية عن سعادتهم بهذه الاستضافة الكريمة التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، واهتمام حكومة المملكة المتواصلة لخدمة الإسلام والمسلمين داخل المملكة والعالم الإسلامي، مشيدين بالخطوات المتطورة التي تنفذها حكومة المملكة في موسم الحج من عام لأخر لخدمة حجاج بيت الله الحرام.وأبدى رئيس الشؤون الدينية في روسيا نياز كشابف سعادته بما شاهده من استعدادات وخدمات عظيمة سخرتها هذه البلاد المباركة لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن التقاء العلماء في موسم الحج له نتائج عظيمة في وحدة المسلمين، وأن المملكة تقوم كل عام بتذليل العقبات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن ما شاهده الآن من تطور في الخدمات قد فاق ما شاهده من سنوات من توسعه وتنظيم وجهود من حكومة المملكة مما سهل عليهم القدوم للعمرة وتوفير فرصة أكبر لأداء العمرة.// يتبع //11:57ت م0074 حج / ضيوف خادم الحرمين: الاستضافة تتيح لعلماء المسلمين مناقشة سبل تعزيز كل ما يخدم الدعوة الإسلامية/ إضافة أولى واخيرة

من جانبه، أشاد الداعية في الجامع الكبير بكرواتيا الدين فيتش بالجهود الجبارة والكبيرة التي تقوم بها المملكة لخدمة حجاج بيت الله بتوفير جميع الخدمات من تسهيل في التنقل وتوفير الوسائل لخدمة الحجاج, مشيداً بسرعة إنهاء إجراءات الدخول مما خفف عنهم عناء السفر مما يدل على حرص الحكومة السعودية على توفير جميع الخدمات، منوهًا بحسن الضيافة وتقديم أفضل الخدمات لنا وهذا ليس بغريب على حكومة المملكة، وأن ما يشهده الحرمين الشريفين من توسعه عملاقه يدل على اهتمام حكومة المملكة بالحج والعمرة، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة وشعبها ويجزيهم خير الجزاء.

فيما عبر الإمام والداعية بالجامع الكبير بكرواتيا نديم عمر فيتش عن سروره بهذه الاستضافة من خادم الحرمين الشريفين التي ستتيح الالتقاء بالعديد من علماء هذه البلاد المباركة لمناقشة سبل تعزيز كل ما يخدم الدعوة الإسلامية في العالم.

// انتهى //

11:57ت م

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