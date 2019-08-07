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2019-08-07 أمطار وبرد مع أتربة على الباحة لمدة 12 ساعة متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة لهذا اليوم وصفت حالتها من متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية ، وتوقعات بجريان السيول.

وشمل التنبيه مدينة الباحة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, والقرى , والحجرة, وبني حسن , وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث تبدأ الحالة في الساعة 11 صباحاً وتستمر لمدة 12 ساعة قادمة.

وجدد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدنية بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، تحذيراته لأهالي الباحة وزوارها والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات وتجنّب النزول والتنزه في بطون الأودية ومجاري السيول، حاثاً على مع ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني.









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