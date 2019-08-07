اخبار السعوديه

بر أبها تسيّر رحلتها للحج بـ137 حاجاً وحاجة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم بر أبها تسيّر رحلتها للحج بـ137 حاجاً وحاجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-07

بر أبها تسيّر رحلتها للحج بـ137 حاجاً وحاجة

متابعات الخليج 365 - أبها

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، حملة حج جمعية البر بأبها بعدد ثلاث حافلات متجهة لبيت الله الحرام تحمل 137 حاجاً وحاجة لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

Advertisements

وأوضح فضيلة الشيخ محمد بن فحاس أمين عام الجمعية بأن هذه الحملة المباركة انطلقت للمشاعر المقدسة آمنة مطمئنة برعاية الله ثم رعاية القيادة الحكيمة التي خدمت الدين والوطن والمسلمين، مشيرًا إلى أن حجاج الحملة مكفولون كفالة تامة كما يوجد برفقتهم عددٌ من المشرفين لتلبية احتياجات الحجاج واستفساراتهم.

ودعا ابن فحاس للمشاركين في الحملة بالتوفيق والقبول وأن يرعاهم الله بحفظه، راجيًا لهم حجًا مبرورًا وسعياً مشكوراً.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بر أبها تسيّر رحلتها للحج بـ137 حاجاً وحاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا