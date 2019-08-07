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2019-08-07 الرئيس الإريتري يستقبل قائد القوات المشتركة في أسمرة متابعات الخليج 365 - واس استقبل فخامة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بالقصر الرئاسي بأسمرة أمس الثلاثاء , سمو قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز , بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة الإريترية.

وتم خلال اللقاء التباحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك كأمن جنوب البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب والتهريب بكافة أشكاله ومواجهة تهديدات خطوط الملاحة البحرية الدولية.









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