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2019-08-07 رابط البريد لتلقي الطرود من مقر إقامة الحاج إلى الشحن متابعات الخليج 365 - واس أطلق البريد السعودي خدمة لضيوف الرحمن لتلقي الطرود من مقر إقامة الحاج إلى الشحن من مكة المكرمة والمدينة المنورة ليتم شحنها إلى أنحاء العالم .

وتمكن هذه الخدمة الحاج أن يقوم بطلب تلقي الطرود إلكترونيا عن طريق الرابط : هنا

وتهدف هذه الخدمة إلى تسخير كل ما من شأنه أن يسهل على ضيوف الرحمن لشحن طرودهم بكل يسر .

وتعد خدمة تلقي الطرود من مقر إقامة الحاج ضمن برامج البريد السعودي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.









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