صحة جازان تنهي عقد طبيب الأسنان الوحيد في مستشفى صامطة بدون سبب!

2019-08-07

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

شكا عدد من مرضى مستشفى صامطة العام من توقف العمل بعيادات الأسنان التخصصية، بالإضافة إلى توقف جراحات الوجه والفكين، جراء القرار المفاجئ من صحة جازان بإنهاء عقد الطبيب المختص الوحيد في المستشفى في مجال جراحة الوجه والفكين بالرغم من سريان عقده.

وعلمت “متابعات الخليج 365” من مصادرها الخاصة، أن صحة جازان أنهت عقد الدكتور المختص بعمليات الفكين والوجه منذ أيام قليلة بالرغم من سريان عقده إلى السنة القادمة، علماً بأنه تم إقفال العيادة المختصة والتي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين ومن مصابي الحد الجنوبي.

وأكد المصدر أن الطبيب المذكور حصد أكبر إحصائية شهرية في عدد الحالات المعالجة والعمليات الجراحية كما يتولى تشغيل 3 عيادات تخصصية بالمستشفى بجهود واجتهادات فردية في ظل النقص الذي تسببت فيه صحة جازان في توفير المواد والأجهزة الطيبة التي تحتاجها تلك العيادات.

وأردف المصدر: أن الأهالي يخشون من هذا القرار الذي أصدرته صحة جازان في تسبب مضاعفات في الحالات الطارئة الواردة لقسم الطوارئ جراء الحوادث المختلفة في الوجه والفكين بعد عدم توفر طبيب متخصص في مباشرة تلك الحالات علماً أنه تم تجديد عقد الدكتور لمدة عام وبالرغم من رفض مستشفى صامطة لقرار إلغاء العقد.

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“متابعات الخليج 365” تواصلت مع الدكتور “جورج” والذي قال: أثناء دوامي بالعيادة فوجئت باتصال من إدارة طب الأسنان تمت إفادتي من خلاله أنه تم طي قيد عقدي على الرغم من أنه قد تم تجديد العقد منذ شهرين فقط وباقي 10 أشهر على نهايته.

وأضاف: طبقاً للنظام فإنه يتم طي القيد في حال عدم رغبة جهة العمل في تجديد التعاقد أو إحلال طبيب سعودي على رقمي وهذا ما لم يحدث في الحالتين وعندما سألت عن السبب أخبروني بأن الأمر عاجل من الوزارة بطي قيد جميع الأطباء العموم، وعندما سألت في الوزارة أجابتني إدارة طب الأسنان بأنهم لا يعلمون أي شيء عن هذا الأمر وحتى في وجود أطباء سعوديين على قائمة التشغيل فإنه يتم الإحلال بترتيب غير هذا حتى لا يؤثر على سير العمل.

وأشار الدكتور إلى أنه بناء على ذلك أرسل المستشفى للمديرية بما يفيد باحتياج العمل لي في الوقت الراهن وأنها لم تطلب طي قيدي، متابعاً: بالنسبة لي فقد شعرت بالظلم لأنني لم أقصر في عملي حتى يتم إنهاء خدمتي بهذه الطريقة غير المبررة.

“متابعات الخليج 365” بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم صحة جازان، محمد دراج أكثر من مرة لكن لم يتم الرد حتى إعداد هذا الخبر.

الجدير بالذكر أن “متابعات الخليج 365” حصلت على خطابات ومستندات تجديد عقد الدكتور وأيضاً باحتياج العمل للدكتور في مستشفى صامطة العام ورفض المستشفى لطي عقد الطبيب ومطالبتهم بإلغاء قرار طي العقد والذي بدورها لم تستجب له صحة جازان.