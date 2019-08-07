نمو صافي أرباح الكيميائية السعودية إلى 30.9 مليون

2019-08-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الشركة الكيميائية السعودية، نمو صافي الأرباح بالربع الثاني من العام الحالي بـ11.15% إلى 30.9 مليون ريال، مقابل 27.8 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

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وبحسب البيانات المالية للشركة على “تداول”، يعود ارتفاع صافي الربح بالربع الثاني بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات، فيما تراجعت أرباح الشركة بالنصف الأول من 2019 بـ16.6% إلى 70.2 مليون ريال، مقابل 84.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي 2018.