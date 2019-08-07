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نمو صافي أرباح الكيميائية السعودية إلى 30.9 مليون
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الشركة الكيميائية السعودية، نمو صافي الأرباح بالربع الثاني من العام الحالي بـ11.15% إلى 30.9 مليون ريال، مقابل 27.8 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب البيانات المالية للشركة على “تداول”، يعود ارتفاع صافي الربح بالربع الثاني بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات، فيما تراجعت أرباح الشركة بالنصف الأول من 2019 بـ16.6% إلى 70.2 مليون ريال، مقابل 84.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي 2018.
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