أرامكو توتال العربية تعلن عن النتائج المالية لساتروب في 6 أشهر

2019-08-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، عن النتائج المالية المرحلية للشركة الأم (ساتورب) للفترة المنتهية في 30 / 06 / 2019م (ستة أشهر).

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وسجلت المبيعات / الإيرادات 10، 055، 198 ريال، بانخفاض عن الربع المماثل من العام السابق والذي سجل 12، 643، 897، ليكون التغيير قدره -20.473، بحسب تداول.

وتعود خسائر الربع الثاني من عام 2019م إلى انخفاض هوامش التكرير والبتروكيماويات الناجمة عن أوضاع السوق بالإضافة إلى انخفاض معدل المعالجة للمصفاة بسبب أعمال الصيانة غير المخطط لها.