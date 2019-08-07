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أرامكو توتال العربية تعلن عن النتائج المالية لساتروب في 6 أشهر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، عن النتائج المالية المرحلية للشركة الأم (ساتورب) للفترة المنتهية في 30 / 06 / 2019م (ستة أشهر).
وسجلت المبيعات / الإيرادات 10، 055، 198 ريال، بانخفاض عن الربع المماثل من العام السابق والذي سجل 12، 643، 897، ليكون التغيير قدره -20.473، بحسب تداول.
وتعود خسائر الربع الثاني من عام 2019م إلى انخفاض هوامش التكرير والبتروكيماويات الناجمة عن أوضاع السوق بالإضافة إلى انخفاض معدل المعالجة للمصفاة بسبب أعمال الصيانة غير المخطط لها.
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