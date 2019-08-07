السعودية | شاهد كيف رحب سكان حي في مكة بالحجاج

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شكرا لقرائتكم شاهد كيف رحب سكان حي في مكة بالحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استضاف سعوديون نحو 300 حاج في حديقة حيهم بالعزيزية في مكة المكرمة.
وفي بادرة جميلة، أقاموا لعدد من الحجاج مأدبة عشاء في جو مفعم بالأخوة ترحيباً بضيوف الرحمن القاطنين بحيهم السكني واحتفاء بقدومهم لحج هذا العام. كما قاموا بتقديم الهدايا لهم.
وتسابق السعوديون في خدمة الضيوف بكل همة ونشاط وبوجوه باسمة إكراماً لهم، منقسمين إلى مجموعات حيث لكل واحدة عملها الخاص من الترتيب والتنظيم وغيرها من المهام.
ونالت هذه المبادرة التي نفذها أهالي مخطط "ستر اللحياني" استحسان وفود الرحمن الذين أثنوا على هذه المبادرة، معربين عن تقديرهم وشكرهم لسكان الحي.
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