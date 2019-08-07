السعودية | فهد بن تركي يبحث في إريتريا أمن جنوب البحر الأحمر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بالقصر الرئاسي بأسمرة، الثلاثاء، قائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة الإريترية.
وتم خلال اللقاء التباحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كأمن جنوب البحر الأحمر، ومكافحة الإرهاب، والتهريب بكافة أشكاله، ومواجهة تهديدات خطوط الملاحة البحرية الدولية.
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