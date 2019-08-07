، "عيش الحرم" ينطلق في موسمه الثاني ،

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أطلقت إدارة الإعلام والاتصال بالمسجد الحرام، برنامج "عيش الحرم"، الموسم الثاني، وهو: برنامج تلفزيوني توعوي وإرشادي وثقافي يسلط الضوء على الحرمين الشريفين وكل ما تقدمه المملكة لخدمة الحجاج والعمار والزوار، ويتكون من 15 حلقة وتراوح مدة الحلقة بين 6 و8 دقائق موزعة على فقرتين، ويبث بمعدل ساعتين ونصف الساعة يومياً على قنوات عدة، واستغرق إنتاج البرنامج أكثر من شهر ونصف الشهر بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودي؛ أن الإدارة باشرت استعداداتها لموسم الحج هذا العام وحرصت على تنوع المحتوى وتقديمه بشكل مبسط وشيِّق، مؤكداً أن البرامج التي قدمتها الإدارة أسهمت، ولله الحمد، في التعريف بالخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وتشرف عليها الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن الذين أتوا من جميع بلدان العالم لأداء هذا النسك العظيم، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يبث على قنوات فضائية عدة ومن أهمها: السعودية، SBC، اقرأ، مكة، المجد، نور دبي، الرسالة، قناة العين.
الجدير بالذكر أن البرنامج لقي في موسمه الأول رواجاً كبيراً بين الإعلاميين والمتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 11:39 AM
برنامج تلفزيوني توعوي وإرشادي وثقافي
أطلقت إدارة الإعلام والاتصال بالمسجد الحرام، برنامج "عيش الحرم"، الموسم الثاني، وهو: برنامج تلفزيوني توعوي وإرشادي وثقافي يسلط الضوء على الحرمين الشريفين وكل ما تقدمه المملكة لخدمة الحجاج والعمار والزوار، ويتكون من 15 حلقة وتراوح مدة الحلقة بين 6 و8 دقائق موزعة على فقرتين، ويبث بمعدل ساعتين ونصف الساعة يومياً على قنوات عدة، واستغرق إنتاج البرنامج أكثر من شهر ونصف الشهر بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودي؛ أن الإدارة باشرت استعداداتها لموسم الحج هذا العام وحرصت على تنوع المحتوى وتقديمه بشكل مبسط وشيِّق، مؤكداً أن البرامج التي قدمتها الإدارة أسهمت، ولله الحمد، في التعريف بالخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وتشرف عليها الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن الذين أتوا من جميع بلدان العالم لأداء هذا النسك العظيم، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يبث على قنوات فضائية عدة ومن أهمها: السعودية، SBC، اقرأ، مكة، المجد، نور دبي، الرسالة، قناة العين.
الجدير بالذكر أن البرنامج لقي في موسمه الأول رواجاً كبيراً بين الإعلاميين والمتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.
، "عيش الحرم" ينطلق في موسمه الثاني ،
المصدر : الخليج 365
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