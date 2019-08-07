عروض كارفور السعودية وخصومات رائعة على منتجات عيد الأضحى

تم طرح عروض كارفور السعودية اليوم وذلك للفترة المقبلة والتي تشمل أيام عيد الأضحى المبارك وفي ذات الوقت تتضمن مجموعة من المنتجات التي يقبل الجميع على شرائها خلال تلك الفترة وبكل تأكيد على رأسها اللحوم وخاصة خروف العيد، من سواكني بوزن من 20 إلى 25 كجم وسعر 1090 ريال سعودي أو نعيمي محلي الأعلى قليلاً في حجمه ويتراوح ما بين 25 إلى 30 كيلو جرام، وبأسعار تتراوح ما بين 895 إلى 1590 ريال، سواء للإناث أو الذكور أو رفيدي وهو أقل منهما في الميزان، حيث يتراوح وزنه ما بين 13 إلى 15 وكذلك الخرفان البربرية وتلك الرومانية المستوردة.

عروض كارفور السعودية من 7 أغسطس

تضمنت العروض التي طرحتها كارفور السعودية أيضا عدد من المنتجات المختلفة لعدة ماركات مشهورة، وتتمتع بثقة العملاء ومنها دجاج ساديا المعروف بين السعوديين والمقيمين والذي يقبل الجميع على شراؤه، كذلك كانت هناك علامات تجارية أخرى حاضرة مثل التنمية والوطنية والفروج الذهبي وداري واليوم، بعدد كبير من منتجاتهم من صدور وأرجل، كانت الفواكه أيضًا حاضرة مثل المانجو سواء العويسي أو النعومي والزبدي والتفاح الأحمر المستورد من تشيلي، والخوخ اللبناني اللذيذ والبطيخ الذي يحبه الصغار والكبار خاصة في فصل الصيف.

لم تنسى عروض كارفور السعودية أيضًا منتجات الألبان وهي عنصر أساسي في جميع العروض في كل أسواق شركات التجزئة، فكانت المراعي حاضرة بألبانها وأجبانها المتنوعة ومنتجات ندى كذلك والبقرات الثلاثة، من زبادي وحليب سائل وجبنة كريمة ولبنة والعديد من السلع الأخرى والتخفيضات الرائعة والتي تتضح من صور العروض.

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