عروض كارفور السعودية لفترة عيد الأضحى المبارك وخصومات رائعة

راعت عروض كارفور السعودية لهذا الأسبوع والتي تبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس فترة عيد الأضحى المبارك، لذلك ركزت في تخفيضاتها التي طرحتها على لحوم الأضاحي وخاصة خروف العيد بأنواعه المختلفة وأوزانه المتعددة، مع خدمات متميزة من تجهيزه بالكامل للعميل ليقوم باستلامه دون أدنى مصاعب له في نقله أو البحث على من يقوم بتجهيزه له، خاصة أن تلك الفترة يكون الجميع مشغول بخدمة الحجاج في ذلك المجال، لذلك فمن المتوقع أن تشهد العروض لهذه الفترة اقبالاً كبيرًا من المواطنين السعوديين وأيضًا المقيمين.

بدأت العروض لهذا الأسبوع بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2019، وتنتهي الأسبوع المقبل وبالتحديد الثلاثاء، الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس وقد شهدت تخفيضات متعددة تحت شعار “عيد أضحى مبارك”، حيث شملت تلك العروض عدد كبير من المنتجات المتنوعة، فعلى سبيل المثال كانت الألبان ومشتقاتها حاضرة كالعادة، فكان هناك خصومات على حليب كارفور والخير المجفف ولبن سائل المراعي عبوة 1 لتر هذا بالإضافة إلى أجبان الشركة المشهورة كريمة ومربعات ولبنة، لم تغفل العروض الدجاج بأنواعه المختلفة وماركاته المتنوعة من شركة التنمية وساديا والفروج الذهبي وداري ورضوى.

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية

بالطبع كانت عروض كارفور السعودية على الأجهزة الكهربائية حاضرة مثل الشاشات والثلاجات ومبردات الهواء والماء والأفران الكهربائية والشوايات والخلاطات والعصارات والتكييفات والمكاوي، وعدد آخر من أجهزة المنزل العصري، كذلك الأجهزة التكنولوجية مثل الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية بعلامات تجارية معروفة وشهيرة، على رأسها نوكيا وهواوي وهونر وسامسونج، هذا بالإضافة إلى سماعات وملحقات متطورة أيضًا استمرارًا لأدوات المصايف كانت شركة بست واي حاضرة بمنتجاتها الترفيهية والتي يحرص الصغار والكبار على شرائها.

وفيما يلي سوف نعرض عليكم جميع التخفيضات والخصومات التي طرحتها كارفور لهذا الأسبوع، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسواق الشهيرة تقوم ما بين الحين والآخر بطرح عروض جديدة خلال الأسبوع فتابعونا لمعرفة كل جديد.

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