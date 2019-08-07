شاهد.. لص يتسلل ويسرق سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل

دبي - بواسطة محمد فارس رصد مقطع فيديو متداول، حـادثة سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل، وقعت قبل أسبوع وقيل إنها في محافظة جدة.
وبيّن الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة لحظة نزول السارق، من سيارة بيضاء اللون من نوع "هيونداي"، وفي ثوانٍ معدودة فتح باب السيارة، وركبها وفرّ بها من الموقع، مستغلاً ترك صاحبها لها في وضع التشغيل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.