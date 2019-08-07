دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ضبط وإعادة 25 ألف مخالف لا يحملون تصاريح للحج

أسهمت جهود الأمن العام في ضبط 25194 مخالفًا لا يحملون تصريحًا للحج حتى أمس الثلاثاء؛ بينهم 13201 سعودي، و187 خليجيًّا، و11806 أجانب.

وأوضح قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج اللواء خالد بن عبدالرحمن الطياش، أن التخطيط الجيد والإعداد المسبق سهل عملية ضبط 234 مكتبًا من مكاتب الحج الوهمية، مشيرًا إلى أن عدد المركبات المعادة 200603 مركبات.

وأفاد اللواء الطياش بأن عدد المقيمين المخالفين الذين تم تسجيل بصماتهم حتى أمس الثلاثاء، بلغ 467 مقيمًا، كما بلغ عدد الناقلين المخالفين 24 شخصًا، إضافة إلى عدد المقيمين المعادين من غير المقيمين بمكة المكرمة البالغ عددهم 425878 مقيمًا.