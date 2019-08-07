دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أول حالة ولادة بالحج.. أفغانية تنجب ذكرًا أسمته «محمد»

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن حالة ولادة لحاجة أفغانية تبلغ من العمر 33 عامًا، مضيفة أن الولادة تمت بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة؛ حيث أنجبت طفلًا أطلقت عليه اسم «محمد», مشيرة إلى أنه يعد أول مواليد الحج لهذا العام 1440 هـ.

وأوضحت وزارة الصحة، أن المستشفى يسعى جاهدًا لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة.

من جهتها، عبرت الحاجة الأفغانية عن شكرها لوزارة الصحة ممثلة في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة على العناية والخدمات الفائقة التي قدمت لها.

من جهة أخرى، نظمت وزارة الصحة، جولة لبعثات الحج الطبية والبالغ عددها 60 بعثة من مختلف الدول الإسلامية، في مستشفيات المشاعر المقدسة، وبدأت الجولة من مستشفى الولادة والأطفال ثم انتقلت لمستشفى النور التخصصي ومن ثم عدد من مستشفيات المشاعر المقدسة والمراكز الصحية.

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واطلعت الوفود على أقسام العنايات المركزة وأقسام الطوارئ وأجنحة التنويم، كما وقف رؤساء الوفود على استعدادات المستشفيات بالمشاعر المقدسة والجهود المبذولة التي تقوم بها وزارة الصحة لتقديم خدمة صحية متكاملة لضيوف الرحمن على مستوى عالِ، وتعرف أعضاء الوفود على التجهيزات العالية التي وفرتها الوزارة من أنظمة وأجهزة حديثة، التي تعد من أفضل التجهيزات العالمية، مبدين إعجابهم بالاستعدادات التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوفير رعاية صحية عالية المستوى لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.

من جانبها، أطلقت جمعية (كفى) بمكة المكرمة اليوم الثلاثاء، مشروعها التوعوي بجوار ساحات الحرم المكي الشريف تحت شعار «معًا ليكون الحرم بيئة نقية» بشراكة استراتيجية مع مؤسسة أبوغزالة الخيرية لتوعية الحجاج بمخاطر التدخين.

وقال مدير الجمعية المشرف على المشروع إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن المشروع يُقام في عامه الثالث بهدف توعية ضيوف الرحمن بأضرار التدخين، موفرًا لهم فرصة الإقلاع عنه في مثل هذه المواسم الإيمانية مع توزيع الكروت التثقيفية والسواك للحجاج والزوّار.

يُذكر أن عدد المستفيدين من المشروع خلال شهر رمضان الماضي الذين حصلوا على برشورات توعية ومساويك بديلة عن السجائر بلغ 141 ألف معتمر وزائر، فيما كانت حصيلة السجائر التي تخلصوا منها أكثر من 61 ألف سيجارة.