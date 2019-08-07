شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: تفجيرات عنيفة تهز العاصمة صنعاء ومصادر تكشف تفاصيل ما يحدث الآن (المواقع المستهدفة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية، في العاصمة صنعاء، إن طيران التحالف العربي يحلق بشكل كثيف في هذه الأثناء في سماء المدينة.

وأكدت المصادر أن التحليق تزامن مع غارات جوية بدأتها مقاتلات التحالف على معسكر 48 جنوب العاصمة.

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ولم يعرف بعد الأهداف التي تم استهدافها في المعسكر حتى الل