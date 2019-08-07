شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صواعق رعدية تضرب أحياء العاصمة صنعاء وتخلف إحراق منزل وهدم وتضرر منازل أخري.. (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان أكثر من 7 صواعق رعدية ضربت اليوم الاربعاء العاصمة صنعاء وأسفرت عن تضرر منازل في مناطق متفرقة داخل العاصمة.



وذكرت المصادر ان الصاعقة الاولي تتسبب بإحراق منزل المواطن يحي العوامي، وصاعقة أخرى تسببت بهدم سطح منزل جوار مدرسة غمدان بحارة السد، وثالثة تفتت عقد نافذة أحد المنازل بمحيط قصر السلاح بنقم شرق صنعاء.

واكدت المصادر نجاة جميع سكان المنازل بستثناء ما خلفته تلك الصواعق من أضرار مادية فقط.

وشهدت العاصمة صنعاء مساء اليوم هطول امطار غزيرة، وذلك بعد أن شهد المدينة منذ الصباح رياح قوية .

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وتسببت الأمطار الكثيرة في إمتلاء سائلة صنعاء بالمياه، مما أدى لتوقف حركة السير فيها، بالإضافة لامتلاد بقية الشوارع بالمياه.

وأفاد شهود مواطنين، بأن الرياح القوية تسبب في إقتلاع بعض ألواح الطاقة الشمسية من أسطح المنازل، قبل أن يهطل المطر بغزارة.

ووجهت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الحوثيين الانقلابية الدعوة للمواطنين بعدم المرور من السائلة بأمانة العاصمة ⁧‫صنعاء‬⁩ نظراً لتدفق السيول إليها بكثافة.