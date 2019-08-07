صور توثق تقطيع لحوم وأسماك بمنشار كهربائي في المدينة المنورة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، ضبط عمال بحي المصانع، يُقطِّعون اللحوم والأسماك بواسطة منشار كهربائي، وذكر بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة، اطَّلعت عليه «عاجل»، أنَّ الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق والدوريات الأمنية ضبطت سكن عمال بحي المصانع، يُستخدَم في تخزين المواد الغذائية، بالإضافة إلى تقطيع اللحوم والأسماك مجهولة المصدر بواسطة منشار كهربائي.

وفيما أضاف البيان أنّه جرى إتلاف المضبوطات وتسليم العمالة المخالفة لوحدة ضبط المخالفات، فقد أعلنت أمانة المنطقة في وقت سابق، تكثيف جهودها الرقابية على الأسواق والمنافذ التجارية تزامنًا مع موسم الحج وحلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت في بيانٍ لها، إنّها كثّفت جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية والمولات لمكافحة السلع المُقَلَّدة ومنع الغش التجاري بالتعاون مع الجهات المعنية، والتأكُّد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وكذلك صناعة حالة من الموثوقية بين الحجاج وأسواق المدينة على اختلاف أسمائها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على اسم المدينة ومكانتها في ذاكرة ضيوف الرحمن.

وصرّح أمين المنطقة المكلف عبد الله بن عبدالعزيز التويجري بأنّ الأمانة- ممثلةً في الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بوكالة الخدمات- كلّفت الفرق الميدانية بجولات على مدار الساعة على الأسواق التجارية لرصد أي مخالفة وتطبيق النظام بحق المخالفين، لافتًا إلى أنّ تكثيف الأمانة لرقابتها على الأسواق التجارية والمولات يتزامن أيضًا مع قرب عيد الأضحى المبارك وزيادة إقبال الأهالي على تلك الأسواق لشراء مستلزمات العيد، وهو ما يضاعف المسؤولية على الأمانة لضبط الأسواق وضمان منع المخالفات.

وأكّد التويجري أنّ الأمانة تنطلق من مبدأ تحقيق التكامل في منظومة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله وزوار المدينة المنورة والحرص على أن يحظوا بأقصى درجات الراحة طيلة مدة إقامتهم بطيبة، وذلك بالشراكة والتنسيق مع جميع الجهات العاملة في خدمة الحجاج، مشيدًا بدور إمارة المنطقة في الإشراف على الجهات العاملة في الحج وتنسيق جهودها للوصول إلى عمل تكاملي يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن.