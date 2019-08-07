«طريق مكة» تنهي عملها في تونس بعد إجراءات «الرحلة الأخيرة»

أنهى فريق مبادرة طريق مكة في مطار قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية فجر اليوم الأربعاء، عمله بعد إنهاء إجراءات آخر رحلة للحجاج التونسيين القادمين إلى المملكة، ممن استفادوا من هذه الخدمة، وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ إجمالي الحجاج الذين استفادوا من خدمة مبادرة طريق مكة بلغ 5051 تونسيًّا.

وتونس أول بلد عربي يستفيد حجاجه من خدمة مبادرة طريق مكة، بعد أن قدمت هذه المبادرة خدماتها في كلٍ من باكستان وماليزيا والهند وإندونيسيا، و«طريق مكة» إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي أطلقته قيادة المملكة كأحد برامج رؤية 2030؛ للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وأطلقت وزارة الداخلية هذه المبادرة بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذها؛ لتيسير رحلة الحجاج إلى المملكة، من خلال إنهاء إجراءات دخولهم من منافذ المغادرة في بلدانهم، وأمس الثلاثاء، أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، وصول أكثر من 171 ألف حاجٍ مستفيد من مبادرة طريق مكة منذ بداية موسم حج 1440 حتى الرابع من شهر ذي الحجة.

وقالت الإمارة إنّ 434 رحلة جوية نقلت 171 ألفًا و16 حاجًا إلى المملكة، منها 307 رحلات إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أقلّت 120 ألفًا و473 حاجًا، فيما استقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة 50 ألفًا و543 حاجًا، على متن 127 رحلة.