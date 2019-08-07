شاهد.. رجل أمن يغامر بنفسه لإنقاذ محتجزين وسط سيول أبو عريش

أقدم رجل أمن، أمس الثلاثاء، على اقتحام السيول في محافظة أبو عريش لإنقاذ عدد من الأشخاص أحاط بهم السيل.

وأظهر مقطع فيديو متداول تقدُّم رجل أمن بجيب الدورية وإنقاذ المحتجزين قبل أن تجرفهم السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها منطقة جازان مساء أمس.

وهطلت مساء أمس أمطار غزيرة على منطقة جازان استمرت قرابة ٩ ساعات مصحوبة بعواصف شديدة أدت إلى إغلاق الطرقات وانقطاع الكهرباء وجريان السيول.