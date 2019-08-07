الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة على 4 مناطق.. و«عوالق» في منى والمشاعر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى تعرّض أربع مناطق إلى رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة وهطول أمطار رعدية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إنَّ منطقة مكة المكرمة وتشمل (القنفذة، الليث، بحرة) تتعرض لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة مع شبه انعدام في الرؤية، وذلك حتى الواحدة من ظهر اليوم، فيما تسود عوالق ترابية على (العاصمة المقدسة، الكامل، بحرة، جدة، خليص، رابغ، عرفات، مزدلفة، منى).

تتعرض منطقتا جازان (أبو عريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، جازان، صامطة، صبيا، فرسان، فيفا، هروب)، وعسير (أبها، أحد رفيدة، البرك، الخرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، بيشة، تثليث، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب محايل)، إلى أمطار رعدية ورياح ترابية نشطة وتدني مدى الرؤية.

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وتسود رياحٌ نشطة وسحبٌ رعدية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة وتشمل (الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة).

وكانت «الأرصاد» قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، توقّعت فيه هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وتشمل هذه الحالة، بحسب تقرير الهيئة، مناطق جازان, وعسير, والباحة، وكذلك منطقة مكة المكرمة وتشمل العاصمة المقدسة والمشاعر، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.