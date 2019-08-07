بالصور.. بعثات الحج الطبية تتفقد استعدادات مستشفيات المشاعر لخدمة ضيوف الرحمن

نظمت وزارة الصحة جولة لبعثات الحج الطبية البالغ عددها ٦٠ بعثة من مختلف الدول الإسلامية، في مستشفيات المشاعر المقدسة عصر الاثنين.

وبدأت الجولة من مستشفى الولادة والأطفال، ثم انتقلت إلى مستشفى النور التخصصي، ثم إلى عدد من مستشفيات المشاعر المقدسة والمراكز الصحية.

واطلعت الوفود على أقسام العنايات المركزة، وأقسام الطوارئ وأجنحة التنويم، كما وقف رؤساء الوفود على استعدادات المستشفيات بالمشاعر المقدسة والجهود المبذولة التي تقوم بها «الصحة» لتقديم خدمة صحية متكاملة لضيوف الرحمن على مستوى عالٍ.

وتعرف أعضاء الوفود على التجهيزات العالية التي وفرتها «الصحة» من أنظمة وأجهزة حديثة تعد من أفضل التجهيزات العالمية، مبدين إعجابهم بالاستعدادات التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوفير رعاية صحية عالية المستوى لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.

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بعد ذلك، تم تنظيم حفل للبعثات في مستشفى النساء والولادة والأطفال بمكة المكرمة، وتم فيه عرض أبرز مهام البعثات الطبية والمتطلبات والاشتراطات الصحية المطلوبة، ثم ألقى ممثل البعثة التونسية نيابةً عن جميع البعثات كلمةً أكد فيها ما لمسوه من جهود كبيرة تقدمها المملكة العربية السعودية، خاصةً في القطاعات الصحية، وما شاهدوه من تجهيزات عالية بمستشفيات المشاعر.

بدوره، ألقى المدير العام للالتزام بوزارة الصحة عبدالمحسن العتيبي، كلمة شكر فيها البعثات الطبية على تعاونها الدائم من خلال الجولات المجدولة مسبقًا، ثم ألقى المدير العام للحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري، محاضرة عن أبرز الأمراض شيوعًا في الحج، وتطرق إلى جهود الوزارة في مكافحتها.

وفي الختام، ألقى المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة الدكتور وائل مطير، كلمة أشار فيها إلى أن المملكة تولي موسم الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام اهتمامًا بالغًا، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة حثيثة من مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير بدر بن سلطان آل سعود.

شارك في الحفل عدة جهات إعلامية دولية مرافِقة للبعثات، نقلت ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن. وفي نهاية الحفل، تم تكريم البعثات المشاركة لتقيُّدها بالأنظمة الصحية في المملكة العربية السعودية.