أمانة الحدود الشمالية تحدد شروط الذبح في المطابخ خلال أيام العيد

أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها، أنها سمحت للمطابخ بذبح المواشي خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمدة أربعة أيام؛ لتخفيف الازدحام على المسالخ.

وحددت الأمانة شروطًا يجب توافرها في المطابخ؛ هي: أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول، بجانب الحصول على ترخيص من الأمانة أو البلدية التابعة بالذبح في المطبخ خلال فترة السماح، فضلًا عن توفير طبيب بيطري مؤهل لتوقيع الكشف على المذبوحات قبل الذبح وبعده.

وقالت الأمانة إنه يجب استيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين به وفق الضوابط واللوائح الخاصة بها، بالإضافة إلى توفير مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوافر به جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ، ويكون مرتبطًا بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة، والحرص على النظافة الدائمة.

وأشارت الأمانة إلى ضرورة توفير العدد الكافي من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة، مع وجوب تجميع الأجزاء الصلبة، كالعظام والدهن وبقايا الشعر والجلد واللحوم، في أوعية خاصة محكمة الغلق، والتخلص منها يوميًّا، وتجميع الدماء بشكل منفصل في مجرى خاص وتصريفه إلى مكان تجميع أو بيارة خاصة للتخلص منه بطريقة مناسبة، إضافة إلى توفير مياه صالحة للاستخدام الآدمي.

وأكدت الأمانة أنه سيتم أخذ تعهد على صاحب المطبخ بالالتزام بتعليمات عدم الذبح بالمطبخ بعد انتهاء فترة السماح.