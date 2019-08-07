بالصور.. «تعليم مكة» تخصص 75 مبنى مدرسيًّا للجهات المشاركة في خدمة الحجاج

خصصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة، 75 مبنى مدرسيًّا للجهات الحكومية والأمنية المشاركة في حج هذا العام 1440هـ.

وتم تسليم المدارس الحكومية لعدد من الجهات الحكومية والأمنية في عدة أحياء من مكة المكرمة؛ لاستخدامها وقت الحاجة وفي الحالات الطارئة والضرورية خلال موسم حج 1440هـ؛ وذلك من منطلق حرص الإدارة على تسخير جميع إمكاناتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مع مثيلاتها من الجهات الحكومية الأخرى، وفق تطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالإسهام في أداء الواجب الوطني لخدمة حجاج بيت الله الحرام في كل الخدمات، وتسخيرًا لكل الموارد المتاحة بما يساند الجهات العاملة في الحج لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وأخليت مباني المدارس لصالح الجهات الحكومية والأمنية في عدة أحياء بمكة المكرمة؛ حيث استفادت منها 18 جهة حكومية وأمنية؛ هي: شرطة العاصمة المقدسة، والإدارة العامة للمرور, وكلية الملك فهد الأمنية، وقوات الأمن الخاصة، والدفاع المدني، وجمعية الهلال الأحمر السعودي، وجمعية درهم وقاية، وجمعية الكشافة السعودية، وكلية الطب بجامعة أم القرى، ووكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج، وجمعية عناية للإنجاز، ومراكز الأحياء، وجمعية غوث ومتطوعي ومتطوعات الدفاع المدني.