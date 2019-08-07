بالصور.. 17 ألف مشارك من قوات الدفاع المدني في خدمة ضيوف الرحمن

بجهود متواصلة وبهمة عالية، ومع اكتمال الاستعدادات واستشعارًا بعظمة الركن وشرف خدمة ضيوف الرحمن؛ يُسهم نحو 17 ألف مشارك من قوات الدفاع المدني في خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال ما وفرته القيادة الرشيدة من إمكانات وآليات متطورة.

ومن داخل مركز عمليات الدفاع المدني في الحج بالعوالي، أوضح العميد علي بن فهد القحطاني قائد المركز، أن المركز يباشره كوادر مؤهلة في مجال إدارة الحوادث، تدعمهم تجهيزات فنية وآليات متطورة؛ لمباشرة أعمالهم بجانب الجهات المشاركة في أعمال موسم الحج لهذا العام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وبيَّن القحطاني أنه من خلال المركز تتم إدارة جميع الأحداث الطارئة -لا قدر الله- في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر مجموعة من الخلايا تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، بالتنسيق مع الجهات المشاركة في الحج في مجالات الأمن والسلامة والإشراف الوقائي وغيرها من الأعمال التي ينفذها المركز بالتعاون مع مركز القيادة والسيطرة التابع لقيادة أمن الحج.

وأفاد القحطاني بأن مركز عمليات الدفاع المدني في الحج يعمل ضمن منظومة مركز العمليات الموحدة 911؛ حيث يتم استقبال البلاغات من خلال ما يعرف بنظام «الكاد» الذي يتم من خلال شبكة تقنية حديثة تبدأ باستقبال البلاغ لتتم عملية مباشرته في حينه، بجانب استحداث العديد من البرامج التقنية المساعدة في تعزيز أعمال وحدات الدفاع المدني في مكة المكرمة والمشاعر، مشيرًا إلى 10 مراصد إلكترونية يتم من خلالها عرض جميع المهام والإنجازات التي يقوم بتنفيذها رجال الدفاع المدني بالحج.

وقال القحطاني: «إن الدفاع المدني يتعامل مع البلاغات الواردة بكل فاعلية وسرعة في تلقي ومباشرة البلاغ بواسطة 104 وحدات منتشرة في المشاعر المقدسة، إضافةً إلى الوحدات المساندة في قوة الطوارئ والإسناد.