السعودية.. فيض من المواقف الإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن

يزخر موسم الحج في كل عام بفيض من الأحداث والمواقف الإنسانية التي تجسد حرص المملكة العربية السعودية، قيادة وشعبا، على خدمة ضيوف الرحمن ومساعدتهم على إتمام شعائرهم، وسط أجواء مليئة بالخير والمعاني الروحية العظيمة.



ومن أبرز المشاهد المؤثرة هذا العام التي غلبت عليها مشاعر المحبة والرحمة، المبادرة الإنسانية العظيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتوجيهه باستضافة 200 شخص من ذوي وأقارب ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا منتصف مارس/آذار؛ للتخفيف من آلام وقع الحادث عليهم، وتمكينهم من أداء فريضة الحج لهذا العام على نفقته الخاصة.

وتستضيف المملكة هذا العام نحو 6 آلاف حاج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، من بينهم 2000 حاج وحاجة من أبناء اليمن الشقيق ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية المشاركين في "عاصفة الحزم وإعادة الأمل"، و1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين، و500 حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية المشاركة في "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

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كما شهد هذا العام تحقيق أمنية المعمر الإندونيسي أوهي عيدروس سمري 130 عاما في أداء فريضة الحج؛ إذ وجه خادم الحرمين الشريفين باستضافته هو وعائلته المكونة من 6 أشخاص.

ولدى وصولهم إلى أرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبر "أوهي" وأفراد عائلته عن شكرهم وامتنانهم للمملكة، مشيدين بالتسهيلات والخدمات الجليلة التي قُدّمت لهم منذ اللحظة الأولى لوصولهم إلى أرض الحرمين الشريفين.

في مشهد إنساني بالغ الدلالة، نجح فريق جراحي بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة في إعادة البصر إلى حاج إيراني يبلغ من العمر 58 عاما، بعد اكتشاف وجود ورم في الغدة النخامية من النوع النازف للحاج الإيراني كاد يفقده بصره؛ ما استدعى تدخل فريق جراحي من قسم المخ والأعصاب بمشاركة قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة تخصص قاع الجمجمة لإجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أن مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن، مشيرة إلى إجراء 297 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية، إضافة إلى 921 عملية غسيل كلوي و44 عملية مناظير، و293 عملية جراحية مختلفة.

وإلى جانب دورهم في توفير الأمن والأمان لحجاج بيت الله الحرام، يقدم رجال الأمن في السعودية صورا ومواقف إنسانية مشرفة، من خلال ما يقدمونه من خدمات لضيوف الرحمن مثل التبرع بدفع عربات المرضى والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة داخل المشاعر، وتوجيه وإرشاد التائهين منهم، وتقديم المياه، والعديد من المواقف الإنسانية التلقائية التي تعكس الشخصية السعودية وحبها لمساعدة الغير.