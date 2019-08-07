الان تتابع شاهد التفاصيل: فتح باب القبول للرتب العسكرية بقوات الطوارئ الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت قيادة قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية ( رقيب, وكيل رقيب ) لحاملي شهادة البكالوريوس ودبلوم الكليات المتوسطة و الكليات التقنية بدراسة تزيد عن سنتين و ستة أشهر.

وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 17 / 12 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً وحتى يوم الخميس 21 / 12 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً .

وذلك وفق الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة وأن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنه ولا يزيد عن (30 ) سنة.

Advertisements

أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية وأن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم).

أن لا يكون متزوج من غير سعودية وأن لا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية وان لا يقل التقدير عن جيد.

وأن لا يكون قد مضي على التخرج أكثر من ثلاث سنوات وأن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول وعلى المتقدم تحري الدقه وصحة المعلومات في تسجيل البيانات علما بأنه سيتم استبعاد من لديه بيانات خاطئة والرتب و المؤهلات المطلوبة: