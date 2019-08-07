الان تتابع البريد السعودي يتيح خدمة الطلب الإلكتروني لتلقي الطرود من مقر إقامة الحاج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المشاعر المقدسة- الخليج 365: أطلق البريد السعودي خدمة لضيوف الرحمن لتلقي الطرود من مقر إقامة الحاج إلى الشحن من مكة المكرمة والمدينة المنورة ليتم شحنها إلى أنحاء العالم . وتمكن هذه الخدمة الحاج أن يقوم بطلب تلقي الطرود إلكترونيا عن طريق الرابط : https://pickup.sp.com.sa

وتهدف هذه الخدمة إلى تسخير كل ما من شأنه أن يسهل على ضيوف الرحمن لشحن طرودهم بكل يسر . وتعد خدمة تلقي الطرود من مقر إقامة الحاج ضمن برامج البريد السعودي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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