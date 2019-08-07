السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - منى أطلق البريد السعودي خدمة لضيوف الرحمن لتلقي الطرود من مقر إقامة الحاج إلى الشحن من مكة المكرمة والمدينة المنورة ليتم شحنها إلى أنحاء العالم . Advertisements وتمكن هذه الخدمة الحاج أن يقوم بطلب تلقي الطرود إلكترونيا عن طريق الرابط : https://pickup.sp.com.sa وتهدف هذه الخدمة إلى تسخير كل ما من شأنه أن يسهل على ضيوف الرحمن لشحن طرودهم بكل يسر . وتعد خدمة تلقي الطرود من مقر إقامة الحاج ضمن برامج البريد السعودي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030



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كانت هذه تفاصيل خبر البريد السعودي يتيح خدمة الطلب الإلكتروني لتلقي الطرود من مقر إقامة الحاج للشحن إلى أنحاء العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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