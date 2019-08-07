، "الحج الطائر" شكل جديد تدفع به ثلاثة أمراض هنا التفاصيل ،

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محمد بن مسعود - الدمام - الكثير منا يعرف أنواع الحج، وهي التمتع والإفراد والقِران؛ إلا أن هناك ظروفًا قاهرة قد تحوّل هذا الحج إلى نوع أو طريقة مختلفة عن المتعارف عليه، وهو ما أطلقت عليه كثير من منصات التواصل الاجتماعي "الحج الطائر"، ويأتي بسبب إصابة بعض الحجيج -وأغلبهم من كبار السن- بثلاثة أمراض، هي (مضاعفات القلب، وأمراض الضغط، والغسيل الكلوي والجهاز الهضمي)
ويتوقف الأمر على إصابة الحاج بعد وصوله للمشاعر المقدسة بأي من الأمراض السابقة، وبإشراف وزارة الصحة السعودية؛ لتبدأ مراسم الحج الطائر مع بدء المناسك بالوقوف على عرفات، وفيه تتحرك عشرات من سيارات الإسعاف حاملة الحجاج المرضى ليبدأوا المناسك وبإشراف طبي وأمني كامل ومجهز، ثم يتجهون إلى مزدلفة ثم منى.
يُذكر أن وزارة الصحة قد سجلت في العام الماضي مراجعة طبية لأكثر من مليون و600 ألف حاج في المنافذ الصحية، وإعطاء 360 ألف جرعة لقاح شلل الأطفال، و480 ألف جرعة لقاح الأنفلونزا الموسمية، ولقاح الحمى الشوكية للحجاج، وأجرت مستشفيات المشاعر ما يقارب 579 قسطرة قلبية، و36 عملية جراحية مفتوحة للقلب، و2056 جلسة غسيل كلى، و181 عملية تنظير للجهاز الهضمي، كما شهدت منشآت الوزارة في مكة المكرمة والمشاعر 12 ولادة وفق بيانات وزارة الصحة.
"الحج الطائر" شكل جديد تدفع به ثلاثة أمراض هنا التفاصيلخالد خليل الخليج 365 2019-08-07
الكثير منا يعرف أنواع الحج، وهي التمتع والإفراد والقِران؛ إلا أن هناك ظروفًا قاهرة قد تحوّل هذا الحج إلى نوع أو طريقة مختلفة عن المتعارف عليه، وهو ما أطلقت عليه كثير من منصات التواصل الاجتماعي "الحج الطائر"، ويأتي بسبب إصابة بعض الحجيج -وأغلبهم من كبار السن- بثلاثة أمراض، هي (مضاعفات القلب، وأمراض الضغط، والغسيل الكلوي والجهاز الهضمي)
ويتوقف الأمر على إصابة الحاج بعد وصوله للمشاعر المقدسة بأي من الأمراض السابقة، وبإشراف وزارة الصحة السعودية؛ لتبدأ مراسم الحج الطائر مع بدء المناسك بالوقوف على عرفات، وفيه تتحرك عشرات من سيارات الإسعاف حاملة الحجاج المرضى ليبدأوا المناسك وبإشراف طبي وأمني كامل ومجهز، ثم يتجهون إلى مزدلفة ثم منى.
يُذكر أن وزارة الصحة قد سجلت في العام الماضي مراجعة طبية لأكثر من مليون و600 ألف حاج في المنافذ الصحية، وإعطاء 360 ألف جرعة لقاح شلل الأطفال، و480 ألف جرعة لقاح الأنفلونزا الموسمية، ولقاح الحمى الشوكية للحجاج، وأجرت مستشفيات المشاعر ما يقارب 579 قسطرة قلبية، و36 عملية جراحية مفتوحة للقلب، و2056 جلسة غسيل كلى، و181 عملية تنظير للجهاز الهضمي، كما شهدت منشآت الوزارة في مكة المكرمة والمشاعر 12 ولادة وفق بيانات وزارة الصحة.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
09:24 AM
الكثير منا يعرف أنواع الحج، وهي التمتع والإفراد والقِران؛ إلا أن هناك ظروفًا قاهرة قد تحوّل هذا الحج إلى نوع أو طريقة مختلفة عن المتعارف عليه، وهو ما أطلقت عليه كثير من منصات التواصل الاجتماعي "الحج الطائر"، ويأتي بسبب إصابة بعض الحجيج -وأغلبهم من كبار السن- بثلاثة أمراض، هي (مضاعفات القلب، وأمراض الضغط، والغسيل الكلوي والجهاز الهضمي)
ويتوقف الأمر على إصابة الحاج بعد وصوله للمشاعر المقدسة بأي من الأمراض السابقة، وبإشراف وزارة الصحة السعودية؛ لتبدأ مراسم الحج الطائر مع بدء المناسك بالوقوف على عرفات، وفيه تتحرك عشرات من سيارات الإسعاف حاملة الحجاج المرضى ليبدأوا المناسك وبإشراف طبي وأمني كامل ومجهز، ثم يتجهون إلى مزدلفة ثم منى.
يُذكر أن وزارة الصحة قد سجلت في العام الماضي مراجعة طبية لأكثر من مليون و600 ألف حاج في المنافذ الصحية، وإعطاء 360 ألف جرعة لقاح شلل الأطفال، و480 ألف جرعة لقاح الأنفلونزا الموسمية، ولقاح الحمى الشوكية للحجاج، وأجرت مستشفيات المشاعر ما يقارب 579 قسطرة قلبية، و36 عملية جراحية مفتوحة للقلب، و2056 جلسة غسيل كلى، و181 عملية تنظير للجهاز الهضمي، كما شهدت منشآت الوزارة في مكة المكرمة والمشاعر 12 ولادة وفق بيانات وزارة الصحة.
، "الحج الطائر" شكل جديد تدفع به ثلاثة أمراض هنا التفاصيل ،
المصدر : الخليج 365
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