، تعرّف على طقس مكة والمدينة والمشاعر خلال الساعات القادمة ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس غائمًا جزئيًّا إلى غائم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وغائمًا جزئيًّا على المدينة المنورة، وغائمًا جزئيًّا قد تتخلله سحب رعدية على جدة.
وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 31 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة؛ بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 32 درجة، وحركة الرياح غربية لسرعة 15- 35 كيلو مترًا في الساعة.
وفي مشعر عرفات، بلغت درجة الحرارة 31 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة؛ فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 31 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 31 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة.
وبلغت درجة الحرارة في جدة 32 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة.
تعرّف على طقس مكة والمدينة والمشاعر خلال الساعات القادمةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-07
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس غائمًا جزئيًّا إلى غائم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وغائمًا جزئيًّا على المدينة المنورة، وغائمًا جزئيًّا قد تتخلله سحب رعدية على جدة.
وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 31 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة؛ بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 32 درجة، وحركة الرياح غربية لسرعة 15- 35 كيلو مترًا في الساعة.
وفي مشعر عرفات، بلغت درجة الحرارة 31 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة؛ فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 31 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 31 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة.
وبلغت درجة الحرارة في جدة 32 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
09:01 AM
أجواء غائمة قد تتخللها سحب رعدية ودرجات الحرارة متفاوتة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس غائمًا جزئيًّا إلى غائم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وغائمًا جزئيًّا على المدينة المنورة، وغائمًا جزئيًّا قد تتخلله سحب رعدية على جدة.
وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 31 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة؛ بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 32 درجة، وحركة الرياح غربية لسرعة 15- 35 كيلو مترًا في الساعة.
وفي مشعر عرفات، بلغت درجة الحرارة 31 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة؛ فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 31 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 31 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة.
وبلغت درجة الحرارة في جدة 32 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة.
، تعرّف على طقس مكة والمدينة والمشاعر خلال الساعات القادمة ،
المصدر : الخليج 365
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