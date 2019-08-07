، أبها .. 70 جامعاً لصلاة العيد تحسباً للتقلبات الجوية ،

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حدّد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٠، في مدينة أبها والمحافظات التابعة للمنطقة ومراكزها.
وستقام الصلاة في مدينة أبها في (٧٠) جامعاً، تمّ تحديدها في جميع أنحاء المدينة، وذلك منعاً للازدحام وتوسعة للناس، مع توقعات بسقوط الأمطار بناءً على تقرير هيئة الأرصاد الجوية.
وبيّن المدير العام لفرع الوزارة الدكتور سعود بن عليبي الغامدي؛ أنه يجري الآن تهيئة الجوامع في المنطقة بإجراء الصيانات والاحتياجات اللازمة لها من نظافة وتطهير وتجهيز، وتمّ تحديد وقت دخول الإمام إلى صلاة العيد في مدينة أبها في الساعة (6:10) صباحاً، داعيا الله أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال، وأن يمن على حجاج بيت الله، بالقبول والغفران، وأن يعودوا إلى أهليهم سالمين غانمين.
أبها .. 70 جامعاً لصلاة العيد تحسباً للتقلبات الجويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-07
حدّد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٠، في مدينة أبها والمحافظات التابعة للمنطقة ومراكزها.
وستقام الصلاة في مدينة أبها في (٧٠) جامعاً، تمّ تحديدها في جميع أنحاء المدينة، وذلك منعاً للازدحام وتوسعة للناس، مع توقعات بسقوط الأمطار بناءً على تقرير هيئة الأرصاد الجوية.
وبيّن المدير العام لفرع الوزارة الدكتور سعود بن عليبي الغامدي؛ أنه يجري الآن تهيئة الجوامع في المنطقة بإجراء الصيانات والاحتياجات اللازمة لها من نظافة وتطهير وتجهيز، وتمّ تحديد وقت دخول الإمام إلى صلاة العيد في مدينة أبها في الساعة (6:10) صباحاً، داعيا الله أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال، وأن يمن على حجاج بيت الله، بالقبول والغفران، وأن يعودوا إلى أهليهم سالمين غانمين.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
08:37 AM
منعاً للازدحام وتوسعة للناس مع توقعات بسقوط الأمطار
حدّد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، الجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٠، في مدينة أبها والمحافظات التابعة للمنطقة ومراكزها.
وستقام الصلاة في مدينة أبها في (٧٠) جامعاً، تمّ تحديدها في جميع أنحاء المدينة، وذلك منعاً للازدحام وتوسعة للناس، مع توقعات بسقوط الأمطار بناءً على تقرير هيئة الأرصاد الجوية.
وبيّن المدير العام لفرع الوزارة الدكتور سعود بن عليبي الغامدي؛ أنه يجري الآن تهيئة الجوامع في المنطقة بإجراء الصيانات والاحتياجات اللازمة لها من نظافة وتطهير وتجهيز، وتمّ تحديد وقت دخول الإمام إلى صلاة العيد في مدينة أبها في الساعة (6:10) صباحاً، داعيا الله أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال، وأن يمن على حجاج بيت الله، بالقبول والغفران، وأن يعودوا إلى أهليهم سالمين غانمين.
، أبها .. 70 جامعاً لصلاة العيد تحسباً للتقلبات الجوية ،
المصدر : الخليج 365
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