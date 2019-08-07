منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس
جمهورية القمر الاتحادية هي أربع جزر تقع في قنال موزمبيق قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لجنوب أفريقيا ، ويقع الأرخبيل بين الساحل الشرقي لأفريقيا والساحل الشمالي الغربي لمدغشقر .
وتتألف جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية من جزر ثلاث رئيسية تمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي وهي أنجازيجا وهنزوان وموالى ، أما الجزيرة الرابعة مايوت فتخضع لحكومة مستقلة .
وتتميز جزر القمر كافة بطبيعة بركانية ، ويوجد بركان نشط في جبل كارتالا بجزيرة انجازيجا وهى الأكبر بين الجزر الأربع، وتتراوح التضاريس في الداخل من جبال شاهقة إلى تلال منخفضة .
وتكسو اليابسة عموما تلال منخفضة وسهول خصبة ، ويسود البلاد مناخ مداري بحري ، بينما تتميز المناطق الساحلية بشدة الحرارة والرطوبة يسود المناطق الداخلية طقس أكثر برودة .
وتبلغ المساحة الإجمالية لجمهورية القمر الاتحادية " 2230 " كيلومترا مربعا , وعاصمتها مورونى وأهم المدن فيها " وتسامودو ودومونى وفومبونى " ، واللغات الرسمية هي اللغات القمرية والفرنسية والعربية , والعملة الوطنية فرنك جزر القمر.
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حج / من دول العالم الإسلامي /جمهورية القمر الاتحادية// إضافة أولى واخيرة
ويبلغ عدد سكان جمهورية القمر الاتحادية حسب إحصاء عام 2018م نحو " 832 " ألف نسمة تقريبا .
وتمثل الزراعة بما فيها صيد الأسماك والصيد والحراجة أهم النشاطات الاقتصادية .
وعلى الرغم من أن حوالي نصف مساحة الأراضي مزروعة إلا أن نصف احتياجات البلاد من المواد الغذائية يتم استيرادها من الخارج.
وتتمتع الجزر بثروات بحرية وفيرة وخصوصا سمك التونا ، كما بدأ قطاع السياحة في النمو ، وتعد القمر أكبر منتج في العالم لبعض أنواع الزيوت المستخدمة في صناعة العطور .
ويتركز النشاط الصناعي في تجهيز الفانيلا والأعمال الخشبية والمنتجات البلاستيكية والمشروبات الغازية 0
وتصدر جمهورية القمر بشكل رئيس الفانيلا والزيوت العطرية والقرنفل والبهارات ولب النارجيل ، أما وارداتها الرئيسة فهي الأرز ومختلف المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمنتجات النفطية .
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأسعار السوق الجارية عام 2014م " 1.20 " مليار دولار أمريكي فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد لنفس العام " 1320 " دولارا أمريكيا تقريبا .
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