حج / الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالمسجد الحرام تطلق مبادرة "عربتك بين يديك"



مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة بإدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام مبادرة بعنوان / عربتك بين يديك / تهدف إلى تعريف ضيوف الرحمن بالخدمات المقدمة من الإدارة لمواقع توزيع العربات ضمن حملة (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) في موسمها السابع التي أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة ضيوف الرحمن .

وتوجد ثلاث نقاط أساسية في مداخل ساحات المسجد الحرام لتوزيع العربات المجانية والبالغة قرابة / 10.000 / عربة، كما أن هناك عربات مصرحة موجودة في أكثر من / 15 / نقطة لتغطية كافة المواقع داخل المسجد الحرام وفي ساحاته، وعربات كهربائية بعدد / 775 / عربة / فردية وثنائية / موجودة في ميزان المسعى الدور الأول.

يذكر أن هذه المبادرات تأتي ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

// انتهى //

09:38ت م

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