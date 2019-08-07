السعودية اليوم / 34 جريحا على الأقل في انفجار كبير في أفغانستان



كابل 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

أصيب 34 شخصًا على الأقل بجروح في انفجار كبير هز العاصمة الأفغانية كابل صباح اليوم ، وأدى إلى تصاعد سحب الدخان فوق العاصمة فيما تحطم زجاج محلات تجارية بعيدة عن موقعه.

ووقع الانفجار قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (04,30 ت غ) في غرب كابل، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله ميار إن 34 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى.

وبحسب شهود عيان، تم سماع نيران أسلحة خفيفة في أعقاب الانفجار.

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09:38ت م

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