منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واستعد جمهورية إندونيسيا رابع أكبر دولة في العالم من حيث الكثافة السكانية وهى عبارة عن أرخبيل مكون من أكثر من 3000 جزيرة عند نقطة التقاء المحيطين الهندي والأطلنطي.وتقتصر الحدود البرية لإندونيسيا على حدود جزيرة بورنيو مع ماليزيا في الشمال وبابوا غينيا الجديدة في الشرق‌.وتتمثل أهم الجزر من حيث كثافة السكان والأهمية الاقتصادية في جاوه ‌وسومطره وبالي وكاليمانتان أو بورنيو وسولاوسي أو سلب وايريان جايا ومولوكس‌.وتتميز تضاريس إندونيسيا بسهول ساحلية عموما ومناطق جبلية وخصوصا في الجزر الكبرى ويوجد حوالي 400 بركان منها 100 بركان نشط , ومناخها مداري على السواحل وأكثر اعتدالا في المناطق المرتفعة التي توصف بالمناطق الاستوائية البحرية ويكثر سقوط الأمطار على البلاد ويساعد المناخ المداري وخصوبة الأرض على أزدهار الحياة النباتية والحيوانية.وتبلغ المساحة الإجمالية لجمهورية إندونيسيا 1919440 كيلو مترا مربعا وعاصمتها جاكرتا, وأهم المدن فيها سورابايا وباندونغ ومدان وجاوة وسومطرة, واللغة الرسمية هي الإندونيسية, والعملة الوطنية الروبية الإندونيسية, ويبلغ عدد سكانها حسب إحصاء عام 2018 , 267 مليون نسمة تقريبا .// يتبع //09:08ت م0029

حج / من دول العالم الإسلامي / جمهورية إندونيسيا // إضافة أولى واخيرة

وتعد إندونيسيا من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي والقصدير والنيكل والبوكسيت والنحاس والأراضي الخصبة والفحم والذهب والفضة والخشب .

وتستمر أهمية قطاعي الصناعة والخدمات في الازدياد حتى أنهما تجاوزا الزراعة التي كانت النشاط المهيمن ‌على الاقتصاد الاندونيسي في الماضي على أن الغابات المدارية الموجودة في إندونيسيا لا تزال أهم مصدر في العالم للأخشاب المدارية الصلبة والروطان.

وتتركز أهم الاستثمارات الجديدة غالبا في المستحضرات الصيدلية والإلكترونيات والمنتجات الاستهلاكية والصناعات الخفيفة كما يشهد قطاع الخدمات وفي مقدمته الفنادق والسياحة نموا مستمرا.

ومن أبرز الصادرات الإندونيسية الملبوسات والمنتجات الخشبية والمنسوجات والغاز والأجهزة الكهربائية واللباب والورق والنفط الخام والخشب الرقائقي أما الواردات الرئيسة فهي السلع المصنعة والمواد الخام والمواد الغذائية والوقود .

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية عام 2019م نحو 1042 مليار دولار أمريكي, فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد لنفس العام 3840 دولارا .

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