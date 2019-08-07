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الوزير بنتن: الحج بدون شعارات وخالٍ من التوجهات السياسية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
استقبل وزير الحج الدكتور محمد بنتن حجاج أمريكا اللاتينية الذين تستضيفهم الندوة العالمية للشباب الإسلامي لأداء فريضة الحج لهذا العام عبر برنامجها السنوي الذي يستضيف الحجاج من قارات العالم المختلفة.
وأوضح الوزير بنتن خلال اللقاء أن الحج لا شعارات فيه ويخلو من التوجهات السياسية والأيديولوجيات الحزبية وأنه الفريضة العظيمة التي تؤكد على معنى المساواة بين المسلمين في الزي والتوجه والعبادة.
ونوه بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، من جهد وما توفره من وسائل وإمكانات لراحة الحجيج وتسهيل أدائهم للشعائر.
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