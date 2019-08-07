هنا درجات الحرارة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

2019-08-07

متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وغائماً جزئياً على المدينة المنورة، وغائماً جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 31 درجة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 32 درجة وحركة الرياح غربية، بسرعة 15- 35 كيلو متراً في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 31 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 31 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 31 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 32 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة.







