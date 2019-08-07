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2019-08-07 طريق مكة تنهي عملها في تونس بعد إنهاء إجراءات آخر رحلة للحجاج متابعات الخليج 365 - واس أنهى فريق مبادرة طريق مكة في مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية فجر اليوم، عمله بعد إنهاء إجراءات آخر رحلة للحجاج التونسيين المغادرين إلى المملكة العربية السعودية، ممن استفادوا من هذه الخدمة.

وبلغ إجمالي الحجاج الذين استفادوا من خدمة مبادرة طريق مكة 5.051 تونسي.

يذكر أن الجمهورية التونسية هي أول بلد عربي يستفيد حجاجه من خدمة مبادرة طريق مكة، بعد أن قدمت هذه المبادرة خدماتها في كلاً من: باكستان، وماليزيا، والهند، وإندونيسيا.











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