أمانة الشمالية تسمح للمطابخ بالذبح خلال أيام عيد الأضحى

2019-08-07

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها أنها سمحت للمطابخ بذبح المواشي خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمدة أربع أيّام، لتخفيف الازدحام على المسالخ.

وحددت الأمانة شروطًا يجب توافرها في المطابخ وهي أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول، ويجب الحصول على ترخيص من الأمانة أو البلدية التابعة بالذبح بالمطبخ خلال فترة السماح، كما يجب توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف عن المذبوحات قبل وبعد الذبح، كما يجب استيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين به وفق الضوابط واللوائح الخاصة بها بالإضافة إلى توفير مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوفر به جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ ومرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة، والحرص على النظافة الدائمة، وتوفير العدد الكافي من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة، ويجب تجميع الأجزاء الصلبة كالعظام والدهن وبقايا الشعر والجلد واللحوم في أوعية خاصة محكمة الغلق والتخلص منها يومياً، وتجميع الدماء بشكل منفصل في مجرى خاص وتصريفه إلى مكان تجميع أو بيارة خاصة للتخلص منه بطريقة مناسبة، إضافة إلى توفير مياه صالحة للاستخدام الآدمي.

وأكدت الأمانة أنه سيتم أخذ تعهد على صاحب المطبخ بالالتزام بتعليمات عدم الذبح بالمطبخ بعد انتهاء فترة السماح.