“كفى” تطلق عياداتها وفريقها التوعوي لتوعية وعلاج الحجاج

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365

أطلقت جمعية كفى بمكة المكرمة، اليوم، مشروعها التوعوي بجوار ساحات الحرم المكي الشريف (معا ليكون الحرم بيئة نقية) بشراكة استراتيجية مع مؤسسة أبوغزالة الخيرية لتوعية الحجاج بمخاطر التدخين.

وأفاد مدير جمعية كفى بمكة المشرف على المشروع، إبراهيم بن أحمد الحمدان، بأن هذا (معا ليكون الحرم بيئة نقية) يقام في عامه الثالث، ويوعي ضيوف الرحمن بأضرار التدخين، موفرا لهم فرصة الإقلاع عنه في مثل هذه المواسم الإيمانية، مع توزيع الكروت التثقيفية والسواك للحجاج والزوار.

فيما بين أن المشروع يتكون من مرحلتين، الأولى بجوار ساحات الحرم والثانية بمشعر منى، بمعرض توعوي، وعيادة علاجية، لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين عبر أجهزة حديثة وأدوية خاصة.

وأوضح أن المشروع يأتي بشراكة وزارة الحج والعمرة، وبرنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة، وإشراف اللجنة الرئيسية للتوعية بأضرار التدخين بإمارة مكة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

هذا وقد استفاد من المشروع خلال شهر رمضان الماضي 141 ألف معتمر وزائر، حصلوا على بروشورات توعية ومساويك بديلة عن السجائر، فيما كانت حصيلة السجائر التي تخلصوا منها أكثر من61 ألفًا.

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