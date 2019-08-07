الان تتابع موسم الطائف يقيم مأدبة افطار ليوم عرفة في أجواء عكاظية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:
تزامنًا مع يوم عرفة يُنفذ القائمون على موسم الطائف ٢٠١٩!مأدبة إفطار جماعي في سوق عكاظ والذي يصادف يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ١٠ أغسطس ويعد يوم عرفة من أفضل الأيام عند المسلمين.
وصيام يوم عرفة له أجر عظيم حيث ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام : أن الله يكفر بصوم يوم عرفة السنة التي قبله والسنة التي بعده.
وقد وجه القائمون على موسم الطائف الدعوة للجميع لحضور مأدبة الافطار .
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