مبادرة طريق مكة تنهي عملها في تونس

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أنهى فريق مبادرة طريق مكة في مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية فجر اليوم، عمله بعد إنهاء إجراءات آخر رحلة للحجاج التونسيين المغادرين إلى المملكة العربية السعودية، ممن استفادوا من هذه الخدمة.

وبلغ إجمالي الحجاج الذين استفادوا من خدمة مبادرة طريق مكة 5.051 تونسي.

يذكر أن الجمهورية التونسية هي أول بلد عربي يستفيد حجاجه من خدمة مبادرة طريق مكة، بعد أن قدمت هذه المبادرة خدماتها في كلاً من: باكستان، وماليزيا، والهند، وإندونيسيا.