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أنهى فريق مبادرة طريق مكة في مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية، فجر اليوم، عمله بعد إنهاء إجراءات آخر رحلة للحجاج التونسيين المغادرين إلى المملكة العربية السعودية، ممّن استفادوا من هذه الخدمة.
وبلغ إجمالي الحجاج الذين استفادوا من خدمة مبادرة طريق مكة، 5051 تونسياً.
يُذكر أن الجمهورية التونسية هي أول بلد عربي يستفيد حجاجه من خدمة مبادرة طريق مكة، بعد أن قدّمت هذه المبادرة خدماتها في كل من: باكستان، ماليزيا، الهند، إندونيسيا.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 08:16 AM
أول بلد عربي يستفيد من الخدمة عبر أكثر من 5 آلاف حاج وصلوا إلى مكة
أنهى فريق مبادرة طريق مكة في مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية، فجر اليوم، عمله بعد إنهاء إجراءات آخر رحلة للحجاج التونسيين المغادرين إلى المملكة العربية السعودية، ممّن استفادوا من هذه الخدمة.
وبلغ إجمالي الحجاج الذين استفادوا من خدمة مبادرة طريق مكة، 5051 تونسياً.
يُذكر أن الجمهورية التونسية هي أول بلد عربي يستفيد حجاجه من خدمة مبادرة طريق مكة، بعد أن قدّمت هذه المبادرة خدماتها في كل من: باكستان، ماليزيا، الهند، إندونيسيا.
، بعد مغادرة آخر رحلة فجراً .. مبادرة طريق مكة تنهي عملها في تونس ،
المصدر : الخليج 365
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